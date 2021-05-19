Бывшего заммэра Химок задержали по подозрению в мошенничестве

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Сотрудники подмосковного главка полиции задержали в Московской области бывшего заместителя главы городского округа Химки Юрия Ваулина, который курировал в администрации округа вопросы социальной политики, культуры и спорта. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, чиновник подозревается в мошенничестве с ущербом 5 млн рублей.

"Сотрудниками подмосковного главка полиции по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержан советник главы городского округа Химки Московской области Ваулин Юрий Валентинович, ранее исполнявший обязанности заместителя главы округа и курировавший вопросы социальной политики, культуры и спорта", - рассказал собеседник агентства.

По словам другого источника ТАСС в силовых структурах, уголовное дело в отношении чиновника было возбуждено следователями ГСУ ГУ МВД России по Московской области по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следователями и оперативниками по местам жительства и работы Ваулина в администрации округа, а также руководителя коммерческой организации, которая фигурирует в материалах дела, были проведены обыски. "Так, в период с 2018 по 2020 год Ваулин получил от местного бизнесмена денежные средства как в наличном, так и в безналичном виде, на расчетный счет аффилированной коммерческой организации ООО "Результат Консалтинг" (группа компаний "Результат") в общей сумме более 5 млн рублей за способствование выкупу находившегося в аренде земельного участка на территории городского округа Химки, а также согласование проекта строительства пристройки к зданию на данном земельном участке, рассказал источник. - Взятые на себя обязательства Ваулин не выполнил, причинив бизнесмену ущерб в особо крупном размере".

Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает.