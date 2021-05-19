Суд в Башкирии взыскал более 113 млн рублей с бывшего замминистра ЖКХ по делу о хищениях

УФА, 19 мая. /ТАСС/. Суд взыскал с бывшего заместителя министра ЖКХ Башкирии Ильдуса Мамаева валюту на сумму более 113 млн рублей, две квартиры в Уфе и два земельных участка в Крыму. В его отношении возбуждено уголовное дело о хищении средств по программе модернизации жилищно-коммунального хозяйства, сообщила объединенная пресс-служба судов республики в среду.

"Суд удовлетворил исковые требования прокурора, взыскав с Мамаева стоимость сделок по приобретению иностранной валюты на общую сумму 113 627 268 рублей. Кроме того, в доход Российской Федерации обращены объекты недвижимости: две квартиры в Уфе и два земельных участка в Алуште Республики Крым", - говорится в сообщении.

Также суд признал недействительными договоры дарения двух квартир и гаражного бокса в Уфе, договоры купли-продажи двух квартир, двух жилых домов, нежилого помещения, гаражного бокса, земельного участка и двух автомобилей, заключенные между Мамаевым и его родственниками с целью сокрытия имущества. "Требования прокурора были мотивированы результатами прокурорской проверки и материалами уголовного дела по факту хищения денежных средств в рамках реализации программы "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан", - добавили в прокуратуре.

Решение суда в законную силу не вступило.