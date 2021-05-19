Суд ужесточил приговор экс-руководителю "Воронежской горэлектросети" за мошенничество

ВОРОНЕЖ, 19 мая. /ТАСС/. Воронежский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры и ужесточил приговор бывшему руководителю муниципального унитарного предприятия "Воронежская горэлектросеть" Денису Сапелкину по делу о мошенничестве на 520 млн рублей. Вместо условного наказания ему назначен 1 год колонии общего режима, сообщила пресс-служба прокуратуры по Воронежской области.

"Виновному назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 50 тыс. руб. Осужденный взят под стражу в зале суда", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал ТАСС, в феврале 2021 года Центральный суд Воронежа назначил Сапелкину три года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 70 тыс. руб., признав виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере"). Прокуратура не согласилась с таким решением и обжаловала приговор в Воронежском областном суде.

В феврале 2019 года в Воронеже был задержан экс-гендиректор "Воронежской горэлектросети" Руслан Кочетов, в отношении него было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) на сумму свыше 520 млн рублей. В рамках дела также были арестованы экс-заместитель гендиректора "Воронежской горэлектросети" Мария Аркатова, бывший руководитель компании Александр Гаврилин и экс-замдиректора Денис Сапелкин. Как установил суд, с 2014 по 2018 год руководство "Воронежской горэлектросети" через фирмы-однодневки изготовило фиктивные документы, по которым они якобы выполнили работы на общую сумму свыше 520 млн рублей. После этого фирмы подали иски в Арбитражный суд Воронежской области о взыскании денег с "Воронежской горэлектросети", их требования были удовлетворены судом.

АО "Воронежская горэлектросеть" было создано в Воронеже в 2018 году путем приватизации одноименного муниципального предприятия. Является крупнейшей территориальной сетевой организацией Воронежа, занимает около 70% рынка обеспечения электроэнергией юридических и физических лиц. С 2015 года по июнь 2018-го должность генерального директора занимал Александр Гаврилин. После его ухода компанией временно руководила Мария Акатова. С осени 2018 года гендиректором был Руслан Кочетов, он был снят с поста уже после ареста.