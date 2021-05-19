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Николая Платошкина осудили на пять лет условно

Его признали виновным в склонении к массовым беспорядкам и публичном распространении заведомо ложной информации
Николай Платошкин Сергей Карпухин/ТАСС
Описание
Николай Платошкин
© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы приговорил к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 700 тыс. рублей лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, признав его виновным в склонении к массовым беспорядкам и публичном распространении заведомо ложной информации. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Суд постановил признать Платошкина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 212 ("Склонение или иное вовлечение лица в совершение массовых беспорядков") и ст. 207.1 ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан") УК РФ, и назначить ему наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет и штрафом 700 тыс. рублей", - огласила решение судья Ольга Арбузова.

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