Пожарные ликвидировали открытое горение в бывшем общежитии в Самаре

САМАРА, 19 мая. /ТАСС/. Открытое горение ликвидировали в здании бывшего общежития в Самаре, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

"В 13:39 (12:39 мск) объявлена локализация. Ликвидация открытого горения объявлена в 14:15 (13:15 мск)", - говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС, информация о пожаре во внутригородском поселке Мехзавод поступила в МЧС в 10:47 (09:47 мск). Было установлено, что пожар на площади 500 кв. м произошел в бывшем здании общежития, которое не эксплуатируется с 2018 года. Во время горения обрушилась кровля здания.

Для тушения пожара привлекли 15 единиц техники и 56 человек, включая 11 единиц техники и 52 человека от МЧС.