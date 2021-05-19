Суд в Архангельске продлил арест отцу гендиректора ФБК Жданова

АРХАНГЕЛЬСК, 19 мая. /ТАСС/. Ломоносовский районный суд Архангельска продлил на два месяца срок заключения под стражей отцу гендиректора ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом) Ивана Жданова Юрию Жданову, который был арестован в Ростове-на-Дону по делу о превышении должностных полномочий, сообщили ТАСС в пресс-службе Архангельского областного суда.

"Продлен срок заключения под стражей до 21 июля 2021 года включительно. Суд удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО", - сказали в пресс-службе.

Из Ростова-на-Дону Жданов был этапирован в Архангельск, поскольку там находятся органы предварительного расследования, которые занимаются данным делом.

Ранее Иван Жданов на своей странице в Facebook сообщил об обысках и аресте своего отца Юрия. По его словам, дело возбуждено по событиям, произошедшим в то время, когда его отец работал заместителем главы в поселке Искателей в Ненецком округе. Жданов отметил, что его отец "рекомендовал главе поселка выделить квартиру женщине по договору социального найма, однако позже выяснилось, что эта семья уже получала жилищную субсидию".

Позднее Советский районный суд Ростова-на-Дону подтвердил, что Юрий Жданов был арестован 27 марта на срок до 21 мая по делу о превышении должностных полномочий. 7 апреля суд отклонил апелляцию на решение об аресте, поданную защитой Жданова.