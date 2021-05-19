Прокурор просит пять лет колонии бизнесмену за избиение полицейского на акции в Москве

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Гособвинитель попросил приговорить к пяти годам колонии бизнесмена из Калмыкии Евгения Есенова, обвиняемого в избиении полицейского на несанкционированной акции 23 января в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Тверского суда, рассматривающего это дело.

"В ходе прений сторон прокурор попросил назначить Есенову пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, во время несанкционированной акции на Пушкинской площади Есенов несколько раз ударил сотрудника полиции по голове. Родственница обвиняемого заявила журналистам, что он не участвовал в тот день в акции, а отмечал день рождения с друзьями в кафе.

Есенов признал вину в содеянном.

Ранее Пресненский суд Москвы арестовал Есенова, обвиняемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"), до 24 марта.

После несогласованного митинга 23 января в Москве было возбуждено несколько уголовных дел по факту применения насилия к сотрудникам правоохранительных органов, дело о хулиганстве и повреждении машины ФСБ, а также дело о перекрытии движения.