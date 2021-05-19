Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Оганесян получил тюремный срок за взятку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга в среду приговорил бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна к пяти годам и шести месяцам лишения свободы по делу о получении взятки при строительстве стадиона на Крестовском острове, где прошли матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Назначить Оганесяну наказание в виде 5 лет и 6 месяцев колонии строгого режима со штрафом в размере 20 млн рублей", - сказала судья.

Обвинение ранее просило для Оганесяна 16 лет лишения свободы и 60 млн рублей штрафа.