В Калининграде из-за пожара в квартире погиб ребенок

КАЛИНИНГРАД, 19 мая. /ТАСС/. Следователи регионального управления Следственного комитета РФ выясняют обстоятельства гибели ребенка при пожаре в квартире жилого дома в Калининграде. Об этом сообщила старший помощник руководителя управления Наталья Гацко.

"19 мая в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в результате пожара в квартире многоквартирного жилого дома по улице Генерала Толстикова в Калининграде погиб 11-летний ребенок. По данному факту следственным отделом по Московскому району Калининграда следственным управлением СК РФ по Калининградской области незамедлительно организовано проведение доследственной проверки", - сказала она.

По предварительным данным, пожар произошел в квартире, расположенной на девятом этаже 12-этажного жилого дома, где в это время находился 11-летний мальчик. Задымление увидела соседка, которая и сообщила о произошедшем в экстренные службы региона.

"К сожалению, спасти ребенка не удалось, несмотря на своевременно оказанную квалифицированную медицинскую помощь. Вероятнее всего, смерть мальчика наступила в результате отравления угарным газом", - отметила Гацко.

Следователями произведен осмотр места происшествия, установлен очаг возгорания - в комнате, где проживал ребенок со старшим братом. Вероятной причиной возгорания является замыкание адаптера зарядного устройства. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Точные причины и очаг возгорания позволит установить пожаро-техническая судебная экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.