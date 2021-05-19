Суд продлил арест обвиняемому в убийстве 11-летней девочки в Удмуртии

ИЖЕВСК, 19 мая. /ТАСС/. Индустриальный районный суд Ижевска продлил до 23 июня арест жителю Сарапула, обвиняемому в убийстве 11-летней девочки. Об этом в среду сообщили ТАСС в объединенной пресс-службе судов Удмуртии.

"Индустриальный районный суд Ижевска продлил на 1 месяц - до 23 июня 2021 года - срок меры пресечения в отношении 28-летнего жителя Сарапула, обвиняемого в убийстве 11-летней девочки в Сарапуле", - сообщил собеседник агентства.

Вечером 22 марта в одной из квартир в Сарапуле обнаружили тело 11-летней девочки с признаками насильственной смерти. Личность злоумышленника была установлена в результате совместных с полицейскими оперативных мероприятий. По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый мужчина, оказавшийся знакомым матери погибшей. Возбуждены два уголовных дела по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего") и по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека"). 23 марта мужчину взяли под стражу, он признал свою вину.