{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве полиция начала проверку после отравления женщины парами хлора в бане

После посещения бани пострадавшая получила ожоги гортани

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Столичная полиция начала проверку после того, как женщина в бане на юго-западе Москвы отравилась парами хлора. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Как рассказали в главке, москвичка после посещения бани на Веневской улице почувствовала себя плохо и вызвала скорую. Медики госпитализировали ее с ожогами гортани и диагнозом "ингаляционное отравление парами хлора". "В настоящее время по данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказали в пресс-службе.

По данным СМИ, инцидент произошел 8 мая. Группа молодых людей отдыхала в бане, они почувствовали запах хлора в помещении, но не придали этому значения. На следующий день одной из девушек стало плохо и она вызвала скорую.

Теги
Россия
Площадь пожара в поселке Дальний в Иркутской области составляет 4,2 тыс. кв. м
В помощь пожарным отправлены военнослужащие Иркутской авиационной эскадрильи Росгвардии и вертолет Ми-8
Читать полностью