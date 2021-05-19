В Белоруссии возбудили уголовное дело по факту крушения самолета Як-130

МИНСК, 19 мая. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в связи с крушением самолета Як-130, в результате которого погибли два пилота. Об этом сообщил в среду СК республики в своем Telegram-канале .

"Главным следственным управлением Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 465 ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц") Уголовного кодекса Белоруссии", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. "Фиксируется следовая картина, допрашиваются очевидцы. Работу на месте координирует первый заместитель председателя Следственного комитета Олег Шандарович", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что самолет Як-130 Вооруженных сил Белоруссии потерпел катастрофу под Барановичами (Брестская область) во время учебно-тренировочного полета, оба пилота погибли. Соболезнования родным погибших выразил президент страны Александр Лукашенко.

Первую партию учебно-боевых самолетов Як-130 ВВС Белоруссии получили в 2015 году в соответствии с контрактом с научно-производственной корпорацией "Иркут". Через год в Белоруссию были поставлены еще четыре учебно-боевые машины, еще четыре самолета были получены в 2019 году.