Более 300 погибших дельфинов найдено на побережье Крыма с начала года

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Крымские общественники из центра спасения и реабилитации морских млекопитающих "Безмятежное море" зафиксировали с начала года более 300 случаев обнаружения мертвых дельфинов. Как рассказала в среду ТАСС директор центра Анастасия Коростелева, в большинстве случаев, у животных имеются признаки гибели, связанные с попаданием в рыболовные снасти.

"За этот год с января по сегодняшний день мы учли уже 322 случая обнаружения мертвых дельфинов на побережье Крыма, - сообщила собеседница агентства. - Большинство тел, пригодных для детального осмотра, не разложившихся, имеет признаки и патологические изменения, характерные для прилова в орудия рыболовства - преимущественно жаберные сети, которыми добывают камбалу-калкан". Причиной высокой смертности среди дельфинов-белобочек и афалин в центре также назвали траловые сети.

По словам Коростелевой, иногда волонтеры и очевидцы находят дельфинов под водой, привязанными веревкой к камням и кирпичам. В этом году таких сообщений было уже четыре. В социальных сетях накануне появилось видео, которое как раз демонстрирует такой случай. "Мы не можем утверждать, что дельфина убили таким образом, поскольку утопление с помощью веревки и камня является обычной практикой для рыбаков, которые таким образом скрывают прилов морских млекопитающих в сети", - сказали в центре, отметив, что чаще всего дельфинов поднимают из этих сетей уже мертвыми.

Тело дельфина выбросило на берег и в районе Приморского парка в городе Таганроге Ростовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города. В пресс-службе Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства ТАСС сообщили, что соответствующая информация поступала в ведомство. Однако подтвердить факт там не могут из-за сильного ветра и подъема уровня воды в Таганрогском заливе.

Центр "Безмятежное море" ведет мониторинг и регистрацию выбросов дельфинов на побережье Крыма с 2017 года. О таких случаях в центр сообщают местные жители, туристы и сотрудники государственных структур. Говоря о влиянии человека на популяцию дельфинов в Черном море, руководитель центра отметила, что за предыдущие годы там неоднократно выявлялись как живые, так и погибшие дельфины с ранениями антропогенного характера.

В январе директор научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей сообщала ТАСС, что в 2020 году была зафиксирована гибель почти 400 дельфинов, что в полтора раза больше, чем годом ранее. На увеличение количества выбросов морских млекопитающих, предположительно, могло повлиять загрязнение моря нефтепродуктами. Кроме того, по словам Белей, дельфины погибают в результате попадание в орудия рыболовного промысла и из-за инфекционных заболеваний.