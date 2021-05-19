В Свердловской области грузовик столкнулся с девятью автомобилями

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Грузовик, груженный щебнем, протаранил девять легковых автомобилей в городе Первоуральске, в результате аварии пострадала одна женщина, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"К счастью, обошлось без жертв. Пострадала в результате столкновения женщина из автомобиля Renault Logan. С предварительным диагнозом "сотрясение мозга" она доставлена в местную больницу. Личность водителя грузовика уже установили - это уроженец Туринского района", - сказал он, уточнив, что в результате ДТП повреждения получили девять автомобилей.

Ранее портал E1.ru опубликовал видео с камеры видеонаблюдения, установленной на одном из перекрестков Первоуральска, на котором видно, как грузовик столкнулся сразу с несколькими легковыми автомобилями.