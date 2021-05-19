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Два человека пострадали во время пылевой бури в Астраханской области

В городе на мужчину упала часть кирпичной кладки здания, а в 80 км от Астрахани дерево придавило ребенка

ТАСС, 19 мая. Пылевая буря, накрывшая Астраханскую область, и штормовой ветер до 20 м/с уже вызвали несколько ЧП, пострадали люди. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона, в Астрахани на мужчину упала часть кирпичной кладки здания, а в 80 км от города в селе Оранжереи дерево придавило ребенка.

"Парень 18 лет стоял под балконом, на него упали кирпичи, госпитализирован в состоянии средней тяжести; на девочку 10 лет в пос. Оранжереи упало дерево, ее скорая помощь доставила в областную детскую клиническую больницу им. Н. Н. Силищевой", - сообщили в министерстве.

Областной главк МЧС предупреждает о вероятности ЧС, связанных с обрывом линий энергообеспечения, связи, повреждением кровли зданий, повалом деревьев.

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