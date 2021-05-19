Подозреваемый в тройном убийстве в сквере Екатеринбурга умер в больнице

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Александр Кукушкин, подозреваемый в тройном убийстве 17 мая в сквере Екатеринбурга, умер в больнице. Информацию об этом ТАСС подтвердили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

"Причина его смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. Расследование ранее возбужденного уголовного дела продолжается, сотрудниками СК выполняется комплекс необходимых следственных мероприятий", - сообщили там.

По данным регионального следственного управления СК РФ, в результате нападения мужчины с ножом 17 мая погибли три человека. При задержании он пытался напасть и на полицейских, после предупредительного выстрела сотрудники правоохранительных органов выстрелили в него. Мужчина был госпитализирован и прооперирован, и, как сообщал источник ТАСС, находился в бессознательном состоянии. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц) и ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудниками уголовного розыска личности всех троих скончавшихся в результате криминальной разборки мужчин уже установлены. Двое из них - ранее судимые граждане. "Ранее появившиеся в СМИ сведения о том, что убитые являются рабочими-вахтовиками с Севера не соответствует действительности. Все погибшие являются местными жителями", - отметил он.