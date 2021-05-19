Экс-ректора технического университета Саратова осудили за махинации с жильем

САРАТОВ, 19 мая. /ТАСС/. Суд вынес приговор бывшему ректору Саратовского государственного технического университета (СГТУ) Игорю Плеве и его подельнице, признав их виновными в превышении должностных полномочий, растрате и пособничестве. Об этом сообщает в среду прокуратура Саратовской области.

"Суд назначил подсудимому наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на два года, его пособнице - в виде 240 часов обязательных работ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по заказу СГТУ в рамках федеральной целевой программы "Жилище" была построена блок-секция многоквартирного жилого дома для обеспечения жильем молодых ученых. С 2010 по 2014 год ректор университета распределил построенные за счет федеральных бюджетных целевых средств 18 квартир сотрудникам вуза, которые не соответствовали необходимым критериям для получения жилья в рамках указанной программы.

"Затем помещения были переданы в социальный найм с последующей приватизацией, чем причинен ущерб федеральному бюджету на сумму более 24 млн рублей. Кроме того, в 2016 году ректор университета, побуждаемый личными отношениями с 49-летней женщиной, формально трудоустроил ее на одну из должностей возглавляемого института без фактического осуществления ею какой-либо трудовой деятельности с незаконной выплатой заработной платы", - отмечается в сообщении.

В июне 2018 года Фрунзенский районный суд Саратова отстранил от должности ректора Игоря Плеве. С ходатайством об отстранении ректора в суд обратились сотрудники УФСБ в связи с возбуждение в отношении него уголовного дела. Позже Плеве был уволен с должности.