Экс-глава дирекции капремонта ВСЖД арестован по обвинению в хищении при реконструкции БАМа

ТАСС, 19 мая. Бывший начальник дирекции капитального ремонта и строительства Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал ОАО "РЖД") арестован по обвинению в служебном подлоге и хищении более 1,5 млрд рублей при реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом сообщается на сайте Восточно-Сибирского управления на транспорте Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), в отношении бывшего начальника дирекции капитального ремонта и строительства - Иркутск ВСЖД ОАО "РЖД". По ходатайству следственных органов задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент он находится в следственном изоляторе", - сообщает ведомство.

По версии следствия, 43-летний обвиняемый подписал акты о принятии выполненной работы на объектах железнодорожного транспорта на Байкало-Амурской магистрали, которые в действительности не были выполнены в полном объеме и в указанный срок. Фигуранту также вменяют преступление по статьям "Служебный подлог" и "Злоупотребление должностными полномочиями".

Оперативное сопровождение дела оказывают сотрудники УФСБ РФ по Иркутской области и оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.