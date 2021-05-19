В МЧС рассказали о состоянии двух пострадавших в результате пыльной бури

ТАСС, 19 мая. Двое пострадавших в результате пыльной бури в Астраханской области госпитализированы в состоянии средней тяжести. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ранее в пресс-службе Минздрава региона ТАСС сообщили, что в Астрахани на мужчину упала часть кирпичной кладки здания, а в 80 км от города в селе Оранжереи дерево придавило ребенка. "В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений пострадали два человека, они доставлены в лечебные учреждения города в состоянии средней тяжести", - сказали в пресс-службе МЧС.

Пыльная буря, накрывшая во второй половине дня Астраханскую область, и штормовой ветер до 20 м/с привели к тому, что без света остались около 4 тыс. человек. В данный момент электричества нет в 300 частных домах, а также 15 многоквартирных жилых домах. К ликвидации последствий непогоды привлекаются 40 бригад от ПАО "Россети Юг Астраханьэнерго". Организовано оповещение население области.

По данным синоптиков, пыльная буря закончится ориентировочно после 22:00 в среду, когда ветер ослабеет до 7-12 м/с.