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Из-за непогоды в Петербурге пострадал один человек

Кроме того, повреждения получили три автомобиля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Сильный ветер с дождем в среду вечером в Санкт-Петербурге стал причиной падения деревьев и различных конструкций, в результате чего один человек пострадал и повреждены три автомобиля, сообщили журналистам в главке МЧС по городу.

"Пожарно-спасательными подразделениями совершено 75 выездов, из них на падение деревьев - 52, на угрозу падения слабозакрепленных конструкций и элементов кровли - 23. Пострадал один человек, повреждены три легковых автомобиля", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, вечером в среду порывы ветра в Петербурге достигают 18 метров в секунду.

Во вторник вечером в Петербурге также был сильный дождь с грозой и ветром. В городе падали деревья и дорожные знаки, в результате обрушения козырька на кафе пострадали четыре человека. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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