Обследование кампуса вуза Севастополя завершено

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Специалисты завершили обследование зданий Севастопольского государственного университета, опасных предметов не обнаружено, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза в четверг.

В среду вечером неизвестный сообщил о том, что одно из зданий вуза якобы заминировано. В итоге был эвакуирован весь кампус СевГУ - учебные и лабораторные корпуса и общежития. Согласно официальным данным, в общежитиях проживают более 1,6 тыс. человек.

"Обследование зданий завершено. По всем объектам все в порядке, взрывчатых веществ не выявили", - сказал собеседник.

Он уточнил, что работы были завершены ночью, студентов запускали в общежития сразу же по мере проверки зданий.