{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Обследование кампуса вуза Севастополя завершено

Опасных предметов не обнаружили

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Специалисты завершили обследование зданий Севастопольского государственного университета, опасных предметов не обнаружено, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза в четверг.

В среду вечером неизвестный сообщил о том, что одно из зданий вуза якобы заминировано. В итоге был эвакуирован весь кампус СевГУ - учебные и лабораторные корпуса и общежития. Согласно официальным данным, в общежитиях проживают более 1,6 тыс. человек.

"Обследование зданий завершено. По всем объектам все в порядке, взрывчатых веществ не выявили", - сказал собеседник.

Он уточнил, что работы были завершены ночью, студентов запускали в общежития сразу же по мере проверки зданий.

Теги
РоссияКрым
В Пермском крае при пожаре в жилом доме погибли пять человек
ЧП произошло в деревне Усть-Турка Кунгурского
Читать полностью