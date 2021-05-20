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В Пермском крае при пожаре в жилом доме погибли пять человек

ЧП произошло в деревне Усть-Турка Кунгурского

ПЕРМЬ, 20 мая. /ТАСС/. Пять человек, включая трех инвалидов, стали жертвами пожара в деревне Усть-Турка Кунгурского муниципального округа Пермского края. Об этом ТАСС в четверг сообщил исполняющий обязанности главы округа Вадим Лысанов.

"Предварительная информация - они топили баню, которая находится под одной крышей с домом. Пожар перекинулся на дом. В доме находилось пять человек, трое из них инвалиды. Детей не было", - сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, сообщение о пожаре в жилом доме поступило в 00:25 мск (02:25 местного времени). По данным ведомства, площадь пожара составляла 122 кв. метра, в его тушении принимали участие 32 человека и 10 единиц техники. В настоящее время возгорание ликвидировано, уточнили в ведомстве.

На месте работают следователи, которые устанавливают причины пожара и обстоятельства произошедшего.

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