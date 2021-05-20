На Алтае произошла авария с участием легкового автомобиля и скорой помощи

БАРНАУЛ, 20 мая. /ТАСС/. Столкновение легкового автомобиля и скорой помощи произошло на Чуйском тракте в Алтайском крае, в результате чего один человек погиб и еще трое пострадали, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД по региону.

"По предварительным данным, около 04:55 (00:55 мск) на 200-м км Чуйского тракта в Первомайском районе водитель автомобиля Toyota, двигаясь со стороны Новосибирска в Барнаул, допустил столкновение с автомобилем УАЗ, скорой помощью, после чего УАЗ съехал в правый кювет с последующим опрокидыванием. В результате пассажир скорой, мужчина 1988 года рождения, скончался на месте происшествия", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, в ДТП пострадали двое водителей транспортных средств и еще один пассажир скорой помощи, они госпитализированы. По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

В пресс-службе Минздрава региона ТАСС уточнили, что в автомобиле скорой помощи находились двое медиков и водитель. Один из медиков погиб. "Пострадавшие находятся в больнице скорой медицинской помощи в Барнауле, состояние уточняется", - сказал собеседник.