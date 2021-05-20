Крупный лесной пожар в Удмуртии ликвидировали

ИЖЕВСК, 20 мая. /ТАСС/. Крупный лесной пожар, возникший 17 мая, ликвидирован в Удмуртской Республике. Об этом в четверг сообщил глава региона Александр Бречалов в своем аккаунте во "ВКонтакте".

"В 7:41 (6:41 мск) утра 20 мая возгорание на территории Национального парка "Нечкинский" ликвидировано", - написал он.

По его словам, на месте остаются дежурить караульные бригады на случай, если пожар возобновится. Бречалов отметил, что все пожарные службы работали в течение трех суток, общая площадь, пройденная огнем за все время пожара, составила порядка 100 гектаров.

Как сообщил на своей странице на "Фейсбук" председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, площадь пожара на особо охраняемой территории национального парка составила порядка 55 га. По его словам, режим ЧС в зоне возгорания, который был введен на части территории Воткинского района 18 мая, пока не снят.

Лесной массив на площади 10 га загорелся в понедельник у деревень Поваренки и Сидоровы Горы в Воткинском районе Удмуртии. Сообщение о пожаре поступило в 13:30 мск. В 14:40 мск был локализован ландшафтный пожар на площади 100 га. Тушение лесного пожара продолжилось на территории Нечкинского лесничества "Национальный парк "Нечкинский". Работу осложняли жаркая погода и сильный порывистый ветер. Региональная природоохранная межрайонная прокуратура инициировала проверку по данному факту. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Национальный парк "Нечкинский" расположен в юго-восточной части Удмуртии, на территории Воткинского, Завьяловского и Сарапульского районов. Занимает территорию в средней части долины реки Камы и прибрежную часть Воткинского водохранилища. Общая площадь превышает 20 тыс. га. В парке сохраняются уникальные массивы пойменных лесов, речные, озерные и болотные экосистемы, животный мир лесов, природные, историко-культурные комплексы и объекты Среднего Прикамья, имеющие экологическую и историческую ценность.