На Украине задержали двух самых влиятельных в стране "воров в законе"

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Полиция на Украине задержала двух наиболее влиятельных "воров в законе", следствие готовится предъявить им обвинение по статье "Установка или распространение преступного влияния" УК страны. Об этом сказано в сообщении полиции в четверг.

"Полиция задержала двух самых влиятельных в Украине "воров в законе" - распространение их преступного влияния остановлено <...> "Ворами в законе" по прозвищу Умка и Лаша Сван инкриминируют установление и распространение преступного влияния в соответствующем уголовном статусе - статью 255-1 Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

Сообщается, что Умка был задержан в аэропорту Днепра при попытке покинуть страну, а Лаша Сван - в одном из отелей города.

Уточняется, что фигуранты дела контролировали криминалитет в Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской областях, а также в части западного региона страны.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 14 мая, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении 111 иностранных граждан, которые являются криминальными авторитетами, а также в отношении 557 "воров в законе".