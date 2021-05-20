Заместителя главы кабмина Киргизии задержали по подозрению в вымогательстве взятки

БИШКЕК, 20 мая. /ТАСС/. Заместитель председателя кабинета министров, министр цифрового развития Киргизии Азамат Дыйканбаев задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в вымогательстве взятки. Об этом сообщил в четверг пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

"По подозрению в вымогательстве взятки задержан заместитель председателя кабинета министров - министр цифрового развития Азамат Дыйканбаев. В ближайшее время он будет уведомлен о подозрении в совершении преступления, а Первомайским районным судом Бишкека будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения", - говорится в сообщении.

По данным ГКНБ, зампред кабмина подозревается в вымогательстве взятки у представителей компании, которая занимается реализацией в стране проекта "Безопасный город".

Дыйканбаев был назначен на должность заместителя председателя кабмина и министра цифрового развития 5 мая нынешнего года.