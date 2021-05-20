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Ребенок, пострадавший при пыльной буре в Астраханской области, находится в реанимации

Врачи оценивают состояние девочки как крайне тяжелое

АСТРАХАНЬ, 20 мая. /ТАСС/. Девочка, пострадавшая в среду при падении дерева из-за пыльной бури в Астраханской области, находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона в четверг.

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Пыльная буря, накрывшая накануне Астраханскую область, и штормовой ветер до 20 м/с спровоцировали ряд ЧП. Пострадали двое жителей региона, без электроэнергии остались около 4 тыс. человек.

"Состояние пострадавшего ребенка оценивается как крайне тяжелое, девочка в реанимации", - сказали в пресс-службе.

Состояние второго пострадавшего, на которого из-за пыльной бури обрушилась часть кирпичной кладки здания, оценивается как средней степени тяжести, он не нуждается в оперативном лечении, добавили в пресс-службе.

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