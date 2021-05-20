Новое уголовное дело возбудили в отношении начальника отдела МВД в Курганской области

ТАСС, 20 мая. Новое уголовное дело возбудили в отношении начальника МО МВД России "Каргапольский" Дениса Мурашова, который обвиняется в присвоении бюджетных средств и злоупотреблении должностными полномочиями. Выяснилось, что он также неправомерно распределил завышенные премии нескольким сотрудникам почти на 2 млн рублей и собирал деньги с подчиненных без служебной необходимости. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

"В отношении Дениса Мурашова, который находится под следствием, возбуждено еще одно уголовное дело (ч. 1 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, Мурашов с конца 2016-го по 2020 год начислял в завышенном размере премии и затем распределял их между сотрудниками, которые имели на тот момент дисциплинарные взыскания и не имели права на получение премий, а также собирал денежные средства с личного состава отдела полиции на цели, не обусловленные служебной необходимостью. В результате сотрудники МО МВД "Каргапольский", не имевшие действующих дисциплинарных взысканий и, соответственно, имевшие право на получение поощрений, были лишены такой возможности на сумму около 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

Мурашов был задержан 26 августа прошлого года по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения"), ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). В отношении сотрудника возбуждены уголовные дела. Курганский городской суд арестовал Мурашова, позже решение было обжаловано, его поместили под домашний арест.

Следствие считает, что в конце 2016 года Мурашов премировал нескольких подчиненных сотрудников в явно завышенном размере, после чего они по незаконному указанию начальника обналичивали и передавали ему лично или через третьих лиц большую часть полученных в качестве премий денежных средств. Мурашов же присваивал их и распоряжался по своему усмотрению.