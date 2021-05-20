Экс-главе Серпуховского района продлили нахождение в ШИЗО еще на неделю

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Руководство ИК-6 в Бежецке Тверской области добавило еще семь суток нахождения в штрафном изоляторе (ШИЗО) бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну, осужденному за коррупцию, сообщила ТАСС супруга экс-чиновника Юлия Шестун.

"Вчера стало известно, что бывшему главе Серпуховского района Александру Шестуну, находящемуся с 12 мая на голодовке в бежецкой ИК-6, руководство колонии добавило еще семь суток нахождения в штрафном изоляторе, - сказала собеседница агентства. - Несмотря на резко ухудшившееся состояние здоровья моего супруга в колонии, в том числе критические показатели содержания сахара у него в крови из-за голодовки и сахарного диабета, врач колонии дал заключение, что пациент может содержаться в карцере".

По словам Юлии Шестун, официальной причиной для продления срока пребывания в ШИЗО ее супругу еще на неделю послужило "нарушение осужденным угла обзора для надзирателей в тюремной камере".

Ранее сообщалось, что дисциплинарная комиссия ИК-6 поставила Шестуна на учет как лицо, склонное к злостному систематическому нарушению внутреннего распорядка и распределила его в хозотряд колонии, несмотря на его категорический отказ. В течение месяца тюремная комиссия поставила Шестуна на профилактический учет, как склонного к побегу.

Подольский городской суд Московской области приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима, признав его виновным в мошенничестве, взяточничестве и ряде других коррупционных преступлений. Как установлено следствием и судом, занимая должность главы Серпуховского района в период с 2003 по 2018 год, Шестун через доверенных лиц создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций. Получаемые от этого доходы он использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков.