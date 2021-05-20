Суд арестовал водителя фургона по делу о ДТП в Красноярском крае, где погибли пять человек

КРАСНОЯРСК, 20 мая. /ТАСС/. Суд арестовал водителя грузового фургона "Газель" по делу о ДТП в Ачинском районе Красноярского края, где погибли пять человек. Об этом говорится в сообщении регионального главка МВД.

"По ходатайству следователей ГСУ ГУ МВД по краю Центральным районным судом Красноярска на два месяца арестован водитель автомобиля "Газель", совершивший ДТП, в результате которого погибли пять человек", - говорится в сообщении.

Во вторник на дороге Р-255 "Сибирь" в Ачинском районе столкнулась легковая Honda Civic и грузовой фургон "Газель". В иномарке погибли 52-летний водитель и четыре пассажира, которые возвращались с вахтовой работы. Фургон вез продукты из Кемеровской области в Ачинск. Было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").