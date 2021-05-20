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Полиция проверяет информацию об удержании журналиста в подпольном казино в Москве

По предварительным данным, журналист телеканала "Москва 24" вел съемку зала игровых автоматов на Новослободской улице, но в это время охранник ударил его по голове и закрыл в подсобном помещении

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Полиция Москвы проверяет информацию о незаконном удержании журналиста "Москва 24" во время съемок в подпольном зале игорных автоматов в центре столицы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне вечером в полицию поступила информация о том, что на Новослободской улице насильно удерживают мужчину, с его слов он является журналистом телеканала "Москва 24". По телефону мужчина сообщил, что он вел съемку зала игровых автоматов, но в это время охранник ударил его по голове и закрыл в подсобном помещении. По данному факту началась проверка", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей инцидента.

О происшествии доложено в ГСУ СК по Москве.

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