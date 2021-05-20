Дело обвиняемых в коррупции генералов МВД Краковского и Бирюкова вернули на доследование

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Генпрокуратура вернула на доследование в Следственный комитет РФ уголовное дело в отношении бывших заместителей начальника следственного департамента МВД РФ Александра Краковского и Александра Бирюкова, которые вместе со следователем по особо важным делам МВД Александром Брянцевым обвиняются в злоупотреблении полномочиями при смягчении меры пресечения бизнесмену Альберту Худояну. Как уточнил ТАСС источник, процесс над высокопоставленными офицерами должен был начаться после майских праздников.

"В Генпрокуратуре отказались утверждать обвинительное заключение по делу в отношении высокопоставленных офицеров МВД и направили материалы на доследование в Следственный комитет, который уже обжаловал решение надзорного ведомства", - сказал собеседник агентства.

Защита обвиняемых в коррупции генералов МВД подтвердила возврат Генпрокуратурой уголовного дела на доследование в СК. "Вчера истекал максимально возможный срок для утверждения обвинительного заключения по делу в Генеральной прокуратуре, а также наступил минимальный срок в 14 суток для направления дела в суд, так как срок ареста у офицеров истекает 1 июня. В этой связи вчера нас уведомили о том, что прокурор не утвердил обвинительное заключение по делу и вернул его на дополнительное расследование, - рассказал адвокат Павел Лапшов, который представляет интересы Бирюкова. - Данное решение может быть обжаловано председателем СК РФ".