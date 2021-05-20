В ЯНАО возбудили дело в отношении мужчины, допустившего опрокидывание лодки с людьми

ТАСС, 20 мая. Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, управлявшего маломерным судном с семью пассажирами, которое опрокинулось в Ямало-Ненецком автономном округе. В результате инцидента погиб пятимесячный ребенок, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в четверг.

По данным следствия, 18 мая местный житель, не имея удостоверения на право управления маломерным судном, взял на борт моторной лодки "Казанка-5М4" семь пассажиров, в числе которых были четыре ребенка. При движении по реке в направлении села Кутопьюган Надымского района подозреваемый допустил опрокидывание судна, что повлекло гибель пятимесячного ребенка. Сам водитель и остальные пассажиры, в том числе трое детей, смогли самостоятельно выбраться из воды.

"Следственным отделом по г. Надыму следственного управления СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.