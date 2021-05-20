В Казани эвакуировали учеников школы №174 из-за подозрительного предмета

КАЗАНЬ, 20 мая. /ТАСС/. Учеников школы №174 в Казани эвакуировали из-за подозрительного предмета, обнаруженного в учебном заведении. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах в четверг.
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"Учеников школы №174 эвакуировали, причина - подозрительный предмет", - сказал собеседник агентства.
По уточненной информации источника, подозрительным предметом оказался пакет, который оставила одна из преподавательниц. "В настоящий момент дети возвращаются на уроки", - добавил собеседник.
Ранее сообщалось, что ученики школы №175, где произошло нападение, будут учиться в 174-й школе.