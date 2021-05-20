В Москве задержаны мошенники, похищавшие деньги у пенсионеров под видом выплат компенсаций

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Московские полицейские задержали шестерых лжеюристов, похищавших деньги у пенсионеров, возбуждено 16 уголовных дел. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска при участии Росгвардии задержаны шестеро подозреваемых. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила Волк. - Возбуждены 16 уголовных дел по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")".

Оперативниками совместно с представителями компании Group-IB установлено, что мошенники звонили пенсионерам и представлялись работниками юридических фирм. Лжеюристы обещали оказать помощь в получении компенсации за некачественно оказанные им ранее услуги другими организациями. Но для этого якобы необходимо было оплатить комиссию, налоговый сбор или страховку. Доверчивые пожилые люди переводили на указанные счета свои сбережения.

"Одну из потерпевших - 83-летнюю москвичку, ветерана труда и заслуженного учителя - сообщники убедили произвести оплату налога на якобы причитающуюся ей компенсационную выплату с помощью экспресс-перевода. Пенсионерка неоднократно пересылала деньги по указанным ей реквизитам, в результате чего лишилась 280 тысяч рублей", - отметила представитель МВД.

В рамках расследования проведено 17 обысков, изъяты банковские карты, компьютерная техника, базы с персональными данными граждан в электронном и рукописном виде, средства связи, а также различные документы. "Имеются основания полагать, что задержанные могут быть причастны к совершению аналогичных противоправных деяний на территории Московского региона", - отметила Волк.