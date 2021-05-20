Трех жителей Пензенской области осудили за похищение младенца в Подмосковье

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Суд в Подмосковье вынес приговор трем жителям Пензенской области по делу о похищении младенца. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"Приговором Подольского городского суда две женщины признаны виновными и им назначено наказание в виде трех и пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, мужчине назначено наказание в виде двух лет условно. Приговор в законную силу не вступил", - сообщила Врадий.

По данным следствия, 25 декабря 2020 года две женщины в квартире в Подольске, введя в заблуждение хозяйку о необходимости оказания срочной медицинской помощи ее месячному сыну, похитили его и уехали в Пензенскую область на автомобиле, которым управлял мужчина, осведомленный об их намерениях. Ребенок не пострадал и в настоящее время находится с мамой.