Семья погибшего при обрушении СКК в Петербурге потребовала 18 млн рублей компенсации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Родственники рабочего Матвея Кучерова, погибшего при обрушении спортивно-концертного комплекса (СКК) в Санкт-Петербурге, потребовали взыскать с трех обвиняемых по уголовному делу компенсацию в размере 18 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала Московского районного суда, где в четверг рассматривают дело.

Подсудимыми по делу о нарушении правил проведения строительных работ являются исполнительный директор ООО "Техснаб" Сергей Акименко и работники этого общества Николай Иванов и Дмитрий Смирнов.

"[Потерпевшие просят] взыскать с Акименко 6 млн рублей, с Иванова - 6 млн рублей, со Смирнова - 6 млн рублей", - сказала судья, зачитав ходатайства потерпевших. Судья отметила, что в суд ходатайства поступили от отца, матери и сестры погибшего, где они указали, что смерть родственника принесла им "моральные страдания". Суд после этого отложил заседание на 5 июля.

Как сообщил журналистам после заседания адвокат Акименко Виталий Кусков, подсудимые пока не могут однозначно ответить, готовы ли они заплатить такие компенсации. По его словам, заседание было перенесено для того, чтобы выработать позицию. "Заседание отложено, потому что озвучены иски, а нам необходимо понять позицию наших подзащитных, готовы ли они эти иски признать, готовы ли погашать заявленный ущерб", - сказал он.

Он также отметил, что подзащитные и компания "Техснаб" уже выплатили подзащитным порядка 2,7 млн рублей. "Выплачивались 2 млн рублей и передавались наличные средства для погребения. На тот момент не было еще обвиняемых и никто не был признан потерпевшим, было подписано соглашение с родственниками, что им передаются денежные средства, что они не имеют претензий ни к ООО "Техснаб", ни к моему подзащитному. Иванов и Смирнов являются сотрудниками организации, поэтому такая выплата подразумевалась коллегиальной", - сказал Кусков, отметив, что выплата в размере 2 млн рублей была от юридического лица, еще 700 тыс. рублей было выплачено наличными от трех фигурантов дела после инцидента.

Обрушение СКК

СКК "Петербургский" был построен рядом с Московским парком Победы в 1980 году. В нем проходили крупные спортивные состязания и концерты. В начале 2020 года здание было разобрано, градозащитники выступали против сноса здания.

При демонтаже крыши произошло обрушение конструкций, в результате чего погиб рабочий. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ. Следователи считают, что исполнительный директор ООО "Техснаб" Сергей Акименко и работники этого общества Николай Иванов и Дмитрий Смирнов не заключили трудовой договор с погибшим рабочим Матвеем Кучеровым, а также с ним не провели инструктаж по технике безопасности. В ходе демонтажа кровли СКК, согласно материалам дела, мужчина покинул строительную люльку по указанию своих нанимателей, после чего часть стены комплекса обрушилась, мужчина упал с 40-метровой высоты и погиб.

На месте СКК планируется возвести современную ледовую арену вместимостью более 20 тыс. зрителей. Завершить работы по строительству нового комплекса планируется в мае 2023 года для проведения чемпионата мира по хоккею.