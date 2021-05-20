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Лукашенко назвал причину крушения военного самолета Як-130 в Барановичах

Речь идет об отказе всех уровней систем управления
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Николай Петров/БелТА/ТАСС
Описание
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Николай Петров/БелТА/ТАСС

МИНСК, 20 мая. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что причиной крушения военного самолета в Барановичах (Брестская область) 18 мая стал отказ всех уровней системы управления.

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"У Як-130 отказали все уровни системы управления. Их четыре и пятая - резервная. Они отказали мгновенно, в течение одной минуты. Каждую секунду один, второй, третий, четвертый уровни управления отказывали. Остался резервный уровень, который работал с жуткими перебоями, но который дал возможность отвести самолет", - заявил Лукашенко в четверг на совещании, фрагмент его выступления разместил Telegram-канал "Пул первого".

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