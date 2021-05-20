Лукашенко назвал причину крушения военного самолета Як-130 в Барановичах

"У Як-130 отказали все уровни системы управления. Их четыре и пятая - резервная. Они отказали мгновенно, в течение одной минуты. Каждую секунду один, второй, третий, четвертый уровни управления отказывали. Остался резервный уровень, который работал с жуткими перебоями, но который дал возможность отвести самолет", - заявил Лукашенко в четверг на совещании, фрагмент его выступления разместил Telegram-канал "Пул первого".