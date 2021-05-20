В МЧС отметили рост числа погибших на воде детей

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. МЧС России отметило рост числа случаев гибели детей на воде, сообщил в четверг замдиректора департамента надзорной деятельности и профилактической работы министерства Сергей Дмитриев.

"Особый акцент на объекты детского отдыха, которые находятся возле водоемов. Стоить отметить, что у нас фиксируется повышение гибели детей по отношению к прошлому периоду, поэтому здесь идет активная работа", - сказал он в ходе всероссийского семинара-совещания по актуальным вопросам организации отдыха и оздоровления детей.

В настоящее время МЧС проводит профилактическую операцию "Отдых", в ходе которой проверяет детские лагеря. Уже выявлены нарушения, по которым к административной ответственности привлечено более 1 000 должностных лиц и более 500 юридических. В частности, работа лагеря "Патриот Кубани" в Краснодарском крае приостановлена по суду из-за многочисленных нарушений требований противопожарной безопасности.

Одновременно с этим специалисты министерства готовят персонал лагерей к летним сменам. С ним проведено более 6 тыс. тренировок по эвакуации, организуются инструктажи, а в лагерях, удаленных от пожарных частей, из числа работников создаются добровольные пожарные дружины. Также МЧС проводит и освидетельствование пляжей.