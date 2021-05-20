Источник: в СК не согласны с решением вернуть дело двух генералов МВД на доследование

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Следственный комитет РФ не согласен с решением Генеральной прокуратуры, отказавшейся утвердить обвинительное заключение по делу бывших заместителей начальника следственного департамента МВД России Александра Бирюкова и Александра Краковского, обвиняемых в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ТАСС сообщил в четверг источник.

"Следственный комитет в данной ситуации уже обжаловал это решение генеральному прокурору", - сказал источник. Он отметил, что СК предоставлял все доказательства по делу в Генпрокуратуру. "В доказательственную базу вошли не только результаты оперативно-разыскной деятельности, но и результаты экспертиз, показания свидетелей, и другие данные. Копия постановления о возбуждении уголовного дела направлялась в Генпрокуратуру, которая была вправе отменить его, если бы посчитало незаконным. Но Генеральная прокуратура, изучив постановление о возбуждении уголовного дела, признала его законным и обоснованным", - пояснил источник.

По его словам, замгенпрокурора Анатолий Разинкин сделал вывод о необъективности следствия. "Но изначально СК предоставлял Генпрокуратуре подробные обосновывающие материалы о наличии явных признаков состава преступления в действиях фигурантов", - указал источник. Кроме того, напомнил он, СК неоднократно обращался в суд с ходатайствами о продлении ареста Краковскому и Бирюкову, и все эти ходатайства были поддержаны прокуратурой и судом. "Решение о возврате дела на доследование выглядит как попытка не только развалить дело до суда, но и повлиять на результаты судебного рассмотрения другого дела - в отношении бизнесмена Альберта Худояна, где исследуются доказательства стороны защиты. Бирюков и Краковский намеревались незаконно прекратить уголовное преследование Худояна, за что и привлекаются к уголовной ответственности. При этом они рассчитывали на крупное вознаграждение от "Альфа-групп", которая имеет непосредственное отношение к Худояну", - отметил источник.

Ранее адвокат Павел Лапшов, который представляет интересы Бирюкова, сообщил, что Генпрокуратура не утвердила обвинительное заключение по делу и вернула его на дополнительное расследование.

Суть обвинений

По данным следствия, Краковский и Бирюков ввели в заблуждение замглавы МВД РФ Александра Романова и оказали содействие в переводе владельца компании "Оптима девелопмент" Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве на 3,75 млрд рублей, из СИЗО под домашний арест. Для этого дело бизнесмена, изначально расследовавшееся московской полицией, было передано в вышестоящий следственный орган - управление по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД РФ. СК допросил бывшего заместителя главы МВД - начальника следственного департамента министерства генерал-полковника юстиции Александра Романова.

Защита Худояна настаивала на отсутствии сговора между ним и полицейскими. Дело в его отношении повторно слушается в Коптевском суде Москвы.