После пожара в Иркутской области, где сгорело 28 домов, возбудили уголовное дело

ИРКУТСК, 20 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после крупного пожара в поселке Дальний Иркутской области, где сгорело 28 домов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

"По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), по факту пожара в поселке Дальний, в результате которого сгорели 28 домов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе следственного управления ТАСС сообщили, что в настоящее время в качестве предварительной причины пожара рассматривается обрыв электропроводов на линии электропередачи. Ранее выдвигалась версия, что пожар начался во время сварочных работ.

Прокуратура внесла представления главе Дальнинского муниципального образования и мэру Нижнеилимского района в связи с выявленными нарушениями. Как сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Иркутской области, территория поселка не была очищена от сухой растительности, не были приняты меры по предупреждению чрезвычайной ситуации.

Пожар в поселке Дальний, где было 48 домов с населением 68 человек, произошел днем в среду и был ликвидирован утром в четверг. Площадь пожара составила 4,2 тыс. кв. м. Сгорели девять жилых домов и 19 нежилых. Пострадавших нет.

В мае 2014 года в поселке Дальний уже был крупный пожар, когда сгорели 22 дома. Было установлено, что огонь начал распространяться из лесного массива.