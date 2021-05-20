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В Комсомольске-на-Амуре девушка прикурила сигарету от Вечного огня

Следователи проводят проверку

ХАБАРОВСК, 20 мая. /ТАСС/. Следователи начали проверку из-за видео в соцсетях, где девушка прикуривает сигарету от Вечного огня в Комсомольске-на-Амуре. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация о том, что в городе Комсомольске-на-Амуре 18-летняя девушка прикурила сигарету от Вечного огня мемориального комплекса "Землякам - комсомольчанам, павшим в боях за Родину в суровые годы Великой Отечественной войны". По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области проводится проверка", - говорится в сообщении.

Следователи оценят действия девушки на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренного ст. 214 УК РФ ("Вандализм").

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