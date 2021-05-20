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У задержанного в Петербурге подростка был страйкбольный пистолет

Молодой человек ходил возле одной из городских школ в амуниции, вызвав подозрения у очевидцев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Пистолет для игры в страйкбол обнаружен в кобуре у задержанного в Санкт-Петербурге подростка, который ходил возле школы в амуниции, вызвав подозрения у очевидцев, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Пистолет у него страйкбольный, в драки и конфликты он ни с кем не вступал", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщал ТАСС, что утром в четверг у школы в Калининском районе Петербурга граждане заметили подозрительного человека в амуниции и с кобурой. Очевидцы позвонили в 112 и сообщили об этом. После этого правоохранители задержали подростка. В настоящее время выясняется, с какой целью подросток пришел к школе в таком виде.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

Страйкбол - командная военно-тактическая игра, где для поражения оппонента используется пневматическое оружие, которое не может убить человека, оно стреляет пластиковыми шариками диаметрами 6 или 8 мм.

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