В Москве задержали студентов, обсуждавших в автобусе нападение на школу

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве студентов, которые обсуждали в автобусе нападение на одну из школ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время молодые люди задержаны. По их словам, при разговоре между собой они шутили", - сказал собеседник агентства. По данному факту полиция проводит проверку.

Ранее сообщалось о том, что правоохранительные органы разыскивают двух молодых людей, которые разговаривали между собой в автобусе в районе Очаково-Матвеевское о планах нападения на одну из столичных школ. Их разговор услышал подросток.

Полиция изъяла у задержанных нож, пейнтбольный пистолет, бронежилет и биту, сообщил адвокат Тимур Маршани, с которым родители задержанных обсуждают возможность представления интересов.

"Сейчас их допрашивают в МВД. У них изъяли нож-бабочку, пейнтбольный пистолет, бронежилет и биту", - сказал адвокат.

По его словам, предварительно, изъятые предметы не ограничены в гражданском обороте. Оба задержанных - несовершеннолетние, они пояснили полиции, что шутили и не относились серьезно к словам о нападении. "Это была гипотетическая возможность, которую они обсуждали в виде шутки, никакого отношения это к реальному преступлению или к попытке совершения преступления не имеет", - добавил Маршани.

Он отметил, что оба подростка были задержаны на законном основании, потому что при подозрении в совершении преступления, связанного с терроризмом и экстремизмом, полиция вправе проводить меры профилактической проверки, задержание, установление личности и преступных связей. Он отметил, что изъятые предметы могут использоваться при совершении преступления. "По подозрению в реальной объективной возможности совершения преступления данные молодые люди были задержаны, сейчас проводится проверка. В последующем они будут поставлены на профилактический учет", - пояснил адвокат.

После нападения 19-летнего подростка на школу в Казани столичная полиция усилила меры безопасности около ряда школ.

В новость внесены изменения (13:27 мск) - добавлен комментарий адвоката и информация об изъятии оружия