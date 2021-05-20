В Смоленске мужчина попытался украсть 5 млн рублей, заменив деньги в банкоматах подделкой

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который попытался украсть 5 млн рублей, заменив деньги в банкоматах Смоленска поддельными пятитысячными купюрами. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в полицию поступило сообщение от работников одного из банков о том, что при пересчете денег обнаружены поддельные пятитысячные купюры. "В ходе проверки установлено, что неизвестный злоумышленник внес в три банкомата 988 таких билетов, в результате чего произошло зачисление денег на счет", - сказала Волк.

Она добавила, что есть основания полагать, что в дальнейшем мужчина намеревался получить в других терминалах подлинные купюры. "В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили автомобиль, на котором передвигается подозреваемый, и задержали его в Сочи", - добавила официальный представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на кражу (ч. 3, ст. 30 и ч. 4, ст. 158 УК РФ). Подозреваемый арестован.