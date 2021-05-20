В Петербурге возбудили дело после клинической смерти ребенка в частной больнице

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Ребенок перенес клиническую смерть во время хирургической операции в частной клинике в Выборгском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

"Следственными органами СК РФ по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное органами МВД по Санкт-Петербургу по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"), в отношении мужчины 1992 года рождения, гражданина Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, во вторник вечером подозреваемый, который обладает знаниями в области медицины, за деньги проводил операцию в частной клинике двухлетнему ребенку. Следователи считают, что в ходе операции он решил сделать ребенку анестезию, вколол лидокаин, однако затем мальчик впал в состояние клинической смерти, у него начались судороги и прекратилось кровообращение.

В таком состоянии ребенок пробыл около четырех минут, а затем его реанимировали. В настоящее время мальчик госпитализирован.

Следователи считают, что медработник проявил легкомыслие и решил, что от введения препарата никаких последствий не наступит.