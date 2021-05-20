Суд назначил 6,5 года колонии водителю, сбившему пешеходов в Екатеринбурге в 2018 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к 6,5 года колонии строгого режима мужчину, сбившего в ноябре 2018 года в центре Екатеринбурга трех пешеходов, в том числе ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области в четверг.

"Ленинский районный суд Екатеринбурга на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя г. Екатеринбурга, 1968 г. р. Мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 3 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении двух и более лиц, в том числе малолетнего, из хулиганских побуждений"), п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия"). Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что в пользу потерпевших в общей сложности взыскано свыше 4 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Свердловской области, в ходе следствия допрошено более 70 свидетелей, назначено и проведено 17 различных судебных экспертиз. "Проведено 18 выемок предметов и документов, три обыска, более 40 осмотров предметов и документов, а также иные следственные и процессуальные действия. Объем доказательственной базы по уголовному делу составил 11 томов", - приводит пресс-служба слова следователя по особо важным делам регионального управления СК Михаила Коурова, в производстве которого находилось данное дело.

ДТП произошло утром 14 ноября 2018 года в Екатеринбурге, автомобиль Honda CR-V выехал на пешеходную зону и сбил людей. В результате ДТП трое пешеходов пострадали, среди них был двухлетний ребенок. Все пострадавшие находились в крайне тяжелом состоянии, ребенок был в коме.