{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Волгограде проведут проверку из-за недомогания 10 воспитанников детсада

О плохом самочувствии детей сообщили родители воспитанников учреждения №201 Тракторозаводского района города. При этом, по данным властей, никто из них не обращался за медицинской помощью

ВОЛГОГРАД, 20 мая. /ТАСС/. Родители 10 воспитанников одной группы детского сада №201 Тракторозаводского района Волгограда сообщили в четверг о плохом самочувствии детей, власти города проведут межведомственную проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"По словам самих родителей, ночью у некоторых детей обнаружились симптомы, схожие с проявлением ротавирусной инфекции - диарея и рвота, однако никто из родителей за медицинской помощью для своих малышей вчера не обращался. В настоящее время дошкольное учреждение работает в обычном режиме, соблюдаются все предписания Роспотребнадзора. Ситуация находится под контролем, будет организована межведомственная проверка", - сказали в пресс-службе, пояснив, что жалобы на недомогание поступили от родителей 10 детей, посещающих только одну группу - №15.

Всего детсад посещает 140 воспитанников. Еда для всех групп готовится на пищеблоке дошкольного учреждения, и у детей, посещающих другие группы, подобных симптомов не выявлено. Предполагается, что заболевание не связано с питанием. В то же время для установления всех обстоятельств заболевания детей оператор питания готов предоставить всю необходимую информацию и суточные пробы блюд, которые готовили вчера в пищеблоке детского сада.

"По данным областного комитета здравоохранения, ко всем детям, которые чувствуют недомогания, будут направлены на дом педиатры, соответствующие донесения направят в надзорные органы. Воспитатели находятся в постоянном контакте с родителями", - добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияВолгоградская область
Генпрокуратура внесла представление замгубернатора Тюменской области из-за лесных пожаров
Ведомство требует устранить нарушения при организации работы по тушению лесных пожаров
Читать полностью