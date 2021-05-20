В Волгограде проведут проверку из-за недомогания 10 воспитанников детсада

ВОЛГОГРАД, 20 мая. /ТАСС/. Родители 10 воспитанников одной группы детского сада №201 Тракторозаводского района Волгограда сообщили в четверг о плохом самочувствии детей, власти города проведут межведомственную проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"По словам самих родителей, ночью у некоторых детей обнаружились симптомы, схожие с проявлением ротавирусной инфекции - диарея и рвота, однако никто из родителей за медицинской помощью для своих малышей вчера не обращался. В настоящее время дошкольное учреждение работает в обычном режиме, соблюдаются все предписания Роспотребнадзора. Ситуация находится под контролем, будет организована межведомственная проверка", - сказали в пресс-службе, пояснив, что жалобы на недомогание поступили от родителей 10 детей, посещающих только одну группу - №15.

Всего детсад посещает 140 воспитанников. Еда для всех групп готовится на пищеблоке дошкольного учреждения, и у детей, посещающих другие группы, подобных симптомов не выявлено. Предполагается, что заболевание не связано с питанием. В то же время для установления всех обстоятельств заболевания детей оператор питания готов предоставить всю необходимую информацию и суточные пробы блюд, которые готовили вчера в пищеблоке детского сада.

"По данным областного комитета здравоохранения, ко всем детям, которые чувствуют недомогания, будут направлены на дом педиатры, соответствующие донесения направят в надзорные органы. Воспитатели находятся в постоянном контакте с родителями", - добавили в пресс-службе.