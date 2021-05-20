Задержанный за стрельбу у школы в Воронеже объяснил ее проверкой устройства самообороны

ВОРОНЕЖ, 20 мая. /ТАСС/. Стрелявший в воздух у школы в Воронеже мужчина пояснил следователям, что таким образом хотел проверить работу приобретенного им аэрозольного устройства самообороны модели "Пионер". Следствие ходатайствует об аресте мужчины, сообщила журналистам в четверг представитель следственного управления СК по Воронежской области Ольга Бовт.

Как сообщал ТАСС, во вторник в Воронеже правоохранители задержали 33-летнего мужчину, который утром у школы №85 во время урока по физкультуре произвел выстрел в воздух. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия").

"На допросе подозреваемый частично сознался в содеянном, пояснив, что не демонстрировал учащимся предмет, используемый в качестве оружия, а только произвел выстрел в воздух, желая опробовать приобретенное им устройство. Данная версия будет проверена следственным путем", - сообщила Бовт.

По ее данным, в ходе обыска в квартире у задержанного мужчины обнаружено и изъято аэрозольное устройство самообороны модели "Пионер". "Следователями СК с подозреваемым проведена проверка показаний на месте преступления, а также в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Бовт.