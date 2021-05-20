Генпрокуратура внесла представление замгубернатора Тюменской области из-за лесных пожаров

ТЮМЕНЬ, 20 мая. /ТАСС/. Заместитель генпрокурора РФ Сергей Зайцев внес представление в отношении заместителя губернатора Тюменской области Ларисы Теплоуховой из-за лесных пожаров. Об этом сообщила пресс-служба управления генеральной прокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу в четверг.

"Сергеем Зайцевым в адрес заместителя губернатора региона Ларисы Теплоуховой внесено представление с требованием устранить нарушения закона при организации работы по тушению лесных пожаров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Зайцев обратил внимание на выявленные просчеты при обеспечении лесопожарных формирований техникой и оборудованием для тушения лесных пожаров, недоукомплектование личного состава. Указано на недостатки при проведении противопожарных мероприятий, в том числе оборудованию специальных минерализованных полос, устройству пожарных водоемов и подъездов к ним.

Зайцев также обсудил с властями региона проблемы грубых нарушений пожарной безопасности лесопользователями, наращивания сил тушения лесных пожаров и складывающуюся ситуацию с ландшафтными пожарами.

Ранее губернатор Александр Моор заявил, что в регионе в этом году зафиксированы самые масштабные пожары за последние десять лет. В Тюменской области с 11 мая введен режим чрезвычайной ситуации в лесах - их посещение запрещено. Вторую неделю стоит аномально жаркая для мая погода - до плюс 30 градусов.

По данным оперативного штаба региона, для тушения пожаров в регионе привлечены Авиалесоохрана, МЧС, подразделения УМВД России и Минобороны РФ, вертолеты Ми-26, Ми-8, самолет Ил-76. Семнадцатого мая в Тюменском районе из-за угрозы распространения природного пожара были эвакуированы пять медицинских учреждений и жители деревень Муллаши, Железный Перебор, Пышминка, всего более 1 300 человек, для родственников эвакуированных работает горячая линия. С начала года в регионе зарегистрировано 233 лесных пожара на общей площади более 171 тыс. га и 1 078 ландшафтных пожаров на общей площади более 47 тыс. га.